Советский суд Челябинска постановил отпустить из психоневрологической больницы после полутора лет принудительного лечения активиста Алексея Морошкина, которого обвинили в призывах к сепаратизму. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Андрей Лепехин.

«Представители больницы сообщили суду, что Морошкин не представляет опасности для себя и окружающих», — пояснил адвокат.

Ранее правозащитная организация «Мемориал» признала Морошкина политическим заключенным.

Напомним, в 2015 году Алексея Морошкина на фоне украинских событий признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России за посты в соцсетях «об Уральской республике». Он был освобожден от уголовной ответственности «в связи с невменяемостью» и 10 декабря 2015 года принудительно помещен в Областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1.

Позднее правоохранительные органы возбудили в отношении Морошкина уголовное дело по статье «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК РФ). По данным следствия, в 2015 году активист покрасил бюст Ленина в Челябинске в цвета украинского флага. Материалы по этому делу вернулись в полицию на доследование.