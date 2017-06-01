Прокуратура Шалинского района Чечни потребовала заблокировать сайты, на которых размещаются карикатуры французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Соответствующий иск был направлен в Ленинский районный суд Грозного.

Как говорится в заявлении ведомства, в ходе мониторинга были установлены факты размещения рисунков и карикатур в поддержку газеты Charlie Hebdo, «преследующих цель оскорбить религиозные чувства верующих».

В прокуратуре считают, что распространение этих материалов может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Иск прокуратуры появился спустя месяц после того, как Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную сообщениям о преследовании геев в Чечне. На рисунке, в частности, изображался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, в начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Карикатуры Charlie Hebdo также фигурировали в деле об убийстве политика Бориса Немцова. Предполагаемый киллер Заур Дадаев заявлял, что он его подельники якобы начали готовить убийство после того, как узнали, что Немцов «публично оправдывал действия редакции Charlie Hebdo, разместившей карикатуры на пророка Мухаммеда» и «публично призывал размещать такие карикатуры в российских СМИ».