Замглавы МВД России Игорь Зубов высказался за принятие «презумпции доверия» полицейским, по которой действия сотрудников полиции «априори считаются правомерными». Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая опыт многих зарубежных стран, мы ставим вопрос о введении презумпции доверия к сотрудникам полиции, когда их действия априори считаются правомерными, а только потом, в судебном или ином порядке, доказывается, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия», — пояснил Зубов.

По его словам, согласно данной концепции, если сотрудник полиции предъявляет законные требования, то любой гражданин обязан их исполнять. «Это должно быть в крови у каждого человека», — отмечает замглавы МВД.

Он также рассказал, что МВД принимает активные действия по очищению своих рядов от компрометирующих ведомство сотрудников.

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Отметим, «Билли о правах офицеров полиции» действуют в отдельных штатах США.

Кроме того, согласно закону «О милиции» в Таджикистане показания милиционера «оцениваются наравне с другими доказательствами, полученными в установленном законом порядке».

Аналогичная статья существовала в белорусском законодательстве с 1991--2007 гг.

Максим Прошкин