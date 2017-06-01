С 1 июня в России начали действовать новые правила расчета ежемесячных квитанций на квартплату. Квитанции, рассчитанные по новым правилам, россияне начнут получать уже с 1 июля.

Главное отличие от действовавших ранее правил заключается во введении в каждом регионе новых нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Речь идет о том, чтобы жильце не платили за перерасход тепла, воды и электричества, которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий.

Теперь управляющая компания не сможет выставлять жильцам счет, который превышает расчет по нормативу потребления. Всю разницу, если таковая будет получаться, коммунальщики обязаны теперь платить из собственных средств, а не раскидывать на всех жильцов.

Поводом для внесения этих изменений стали результаты проверки, которую инициировал Минстрой в ряде российских регионов. В ходе нее были выявлены случаи значительного превышения нормативов.

«Таких нормативов, если говорить о Москве и большинстве регионов России, раньше просто не существовало», — пояснил «Новой газете» руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР. РФ», эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура.

По его словам, введение нормативов не должно особо отразиться на платежах россиян. «Например, в Москве большинство домов имеют приборы учета и на потребление электроэнергии, и на потребление тепла и воды. В таких домах с введением нормативов ситуация принципиально не изменится», — сказал он.

При этом, «практика ведения таких нормативов, которая началась с ноября прошлого года, показала, что они очень часто устанавливаются не в соответствии с реалиями. В некоторых регионах нормативы были очень сильно завышены, в некоторых — очень сильно занижены. В последнем случае просто не будет физически хватать денег, чтобы содержать общее имущество в доме», — отметил Степура.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что «в первоночальном варианте, который был прописан в постановлении правительства от декабря прошлого года, установленные счетчики фактически не учитывались». В итоге «получился нонсенс».

«Мы много лет устанавливали приборы учета, чтобы все жители рассчитывались по реально потребленным коммунальным услугам, и вдруг — счет начинается заново, уже по нормативам. Сейчас Минстрой и Госдума пытаются изменить ситуацию, внося изменения в изменения с тем, чтобы собственники дома могли выбрать, как будут платить — по нормативам или по приборам учета», — сказал собеседник.

«Непонятно, зачем вообще это было сделано,— продолжил Степура. — С одной стороны, хотели как лучше — сделать так, чтобы граждане не переплачивали, но в реальности механизма реализации того, чтобы расходы были ниже нормативов, на сегодня нет. За один день все это поменять невозможно».

Эксперт отметил, что в настоящий момент ситуация с нормативами еще «не устоялась» поэтому к чему это приведет в реальности — как скажется на платежах граждан, как отразится на содержании домов — пока сложно сказать. «Нужно будет смотреть на практике в ближайшие месяцы», — заключил Степура.