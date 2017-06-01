Президент России Владимир Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам на избирательные кампании других стран. По его словам, «никакие хакеры не могут кардинально влиять» на это. Об этом президент сказал на встрече с руководителями международных агентств на Петербургском международном экономическом форуме, передает Интерфакс.

По мнению главы государства, никакая информация не может лечь на сознание избирателей и повлиять на конечные итоги выборов. Он добавил, что в России «мы на государственном уровне не занимаемся этим (хакерство, — ред.) и не собираемся заниматься».

Путин также не исключил, что кто-то специально «выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации».

«Современные технологии позволяют это делать», — заключил президент.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские хакеры якобы совершали кибератаки на энергетические сети балтийских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству Reuters заявил, что данные о возможных атаках в Прибалтике – «это такая же клевета, как и все подобные обвинения».

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках в связи с выборами американского президента. Кроме того, накануне президентских выборов во Франции пресс-секретарь политического движения «Вперед!» Ришар Ферран заявлял, что кандидат в президенты Эмманюэль Макрон стал целью для кибератак российских хакеров.

В Кремле все обвинения опровергли.