Правительство России выделило из резервного фонда Минздраву 62,8 млн рублей на закупку антивирусных лекарств для больных ВИЧ и гепатитом В и С в восьми субъектах России. Об этом сообщает Коммерсант.

По информации газеты, Москва получит 39,9 млн рублей, Тверь — 9,1 млн рублей, а Башкортостан 3,5 млн рублей.

Остальные деньги распределятся между республикой Хакасия, Нижегородской, Свердловской и Челябинскими областями, а также Севастополем.

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровской заявил, что количество ВИЧ-инфицированных в России в 2016 году увеличилось на 5,3% по сравнению с 2015 годом.

«В живых зарегистрировано 870 тысяч 952 человека, это на 31 декабря (2016 года — ред.)», — сказал Покровский.

Как сообщал РБК, в результате получения дополнительных доходов в бюджет России Минфин предложил увеличить расходы на несколько государственных программ и ведомств.

Министерство собирается выделить на госпрограмму, которую курирует МВД, порядка 11,4 млрд рублей. Как пишет издание, большая часть денег пойдет в зарплатный фонд руководящего состава. 2,8 млрд может получить Генрокуратура. В то время как на госпрограмму «Развитие здравоохранения» планируются выделить всего 1,8 млрд. рублей.

По информации источников РБК, Минздрав также пытался согласовать дополнительные 70 млрд рублей для государственной стратегии противодействия ВИЧ, но Минфин в деньгах отказал.

Напомним, в октябре 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Документ принят в рамках глобальной стратегии ВОЗ по ВИЧ на 2016-2020 годы, а также в рамках исполнения указа президента России от 1 июня 2012 года.

Кроме того, в 2016 году в России сразу восемь некоммерческих организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ, были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».

Максим Прошкин