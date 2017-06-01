Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Клуженкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, Клуженкова обвиняют в пособничестве при передаче взятки, однако сам обвиняемый вину не признает и отрицает знакомство с полковником Захарченко. Агентство отмечает, что Клуженков имеет среднее образование. Как утверждает следствие, он имел жилье и регистрацию в Москве, однако до задержания не появлялся дома, проживая в разных гостиницах.

Защита Клуженкова указывает, что он работал водителем семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина полковника Захарченко с 2015 года, в то время как инкриминируемое ему преступление относится к 2014 году.

Напомним, 15 мая стало известно, что высокопоставленного сотрудника организационно-инспекторского управления ФСБ полковника Дмитрия Сенина объявили в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве.

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Напомним, Дмитрия Захарченко, экс-начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД, задержали 8 сентября. Изначально в отношении него возбудили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

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При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили более 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.