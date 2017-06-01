Бывший министр финансов и председатель совета «Центра стратегических разработок» Алексей Кудрин осудил содержание под стражей бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Зачем-то держат под арестом этого бухгалтера театра, притом что она никуда не сбежит. Из-за этого падает уверенность бизнеса, цена ошибки становится слишком высока», — приводит его слова «Фонтанка».

По словам Кудрина, это все «проявление чрезмерно усилившихся контрольных и карательных функций государства» (цитата по телеканалу «Дождь»).

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Бывшего главбуха «Седьмой студии» Нину Масляеву арестовали 27 мая. Сообщалось, что она признала вину и заявила, что готова работать со следствием. Защита подала апелляционную жалобу на ее арест.

Кроме этого, задержали и отправили под домашний арест экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Итина и Масляеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, они вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий — 1,2 млн рублей — сфальсифицировав документы на оказание услуг.

В рамках данного дела 23 мая прошли обыски в «Гоголь-центре» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова. После обыска режиссера допросили в качестве свидетеля.