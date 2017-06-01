В Правительстве планируют увеличить размер пенсий россиян до уровня двух прожиточных минимумов пенсионеров. Передает РИА Новости слова председателя правительства Ольги Голодец.

«Это в сегодняшних условиях 16,4 тысячи рублей, это наша ближайшая перспективная цифра. Дальше мы должны выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума», — сказала Голодец на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, такие показатели роста пенсий предусмотрены в стратегии развития пенсионной системы России.

Ранее газета «Ведомости» писала, что в министерстве экономического развития подсчитали, что реальный рост пенсий в России в ближайшие 20 лет будет нулевым.

В документе Минэкономразвития, с которым ознакомились «Ведомости», говорилось, что власти собираются повышать темп роста экономики за счет увеличения численности занятых, инвестиционной активности и производительности труда.

Рост занятости может быть достигнут в частности повышением пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин. Если реформу не провести, то число пенсионеров в стране к 2017 году увеличится на 5,4 млн человек, при этом число занятых россиян сократится на 3,2 млн, утверждают в министерстве.

Максим Прошкин