Власти Нижнего Тагила согласовали антикоррупционный митинг 12 июня, однако вместо запрашиваемой организаторами центральной площади города предложили место в 88 километрах от нее — в деревне Усть-Утка. Об этом рассказал заявитель акции Антон Ковязин, передает агентство «Между строк».

Еще одной площадкой для акции, предложенной мэрией, оказалась площадь у памятника горнякам на Руднике им. III Интернационала. Организаторов обо этих варианта не устроили, они намерены добиваться проведения акции, как и планировали, в центре города — на площади перед КДК «Современник».

По словам Ковязина, заявку на проведении акции в этом месте он подал сразу после начала работы городской администрации, в журнале регистрации посетителей его фамилия стоит первой. В здание он зашел в 8:29, уведомление подал в 8:34. Однако оказалось, что место в центре города уже занято. Согласно ответу чиновников, ранее пикет на площади перед КДК «Современник» якобы уже попросили провести члены НОД и партии «Великое Отечество».

По словам представителя НОДа Валерия Федякина, активист организации Николай Костров подал уведомление о проведении пикета в 8:30 утра. Ковязин утверждает, что не видел на входе в мэрию представителей НОДа. По его мнению, отметку НОДовцам поставили задним числом.

Напомним, накануне мэрия Москвы предложила политику Алексею Навальному и другим организаторам акции против коррупции 12 июня перенести место ее проведения с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

«Мы предложили организаторам два альтернативных варианта — либо шествие и митинг по улице Перерва с последующим митингом у памятника “Солдату Отечества” на пересечении с Люблинской улицей, либо шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова», — сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.