Голоса так называемых «молчунов» будут учитываться пропорционально проголосовавшим «за» или «против» включения дома в программу реновации пятиэтажек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам мэра, подводить итоги голосования по той схеме, которая действует сейчас, «рука не поднимается».

«Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — заявил Собянин.

Он также отметил, что по существующему порядку жители, воздержавшиеся от голосования, считались бы проголосовавшими «за» включение пятиэтажки в программу реновации.

Напомним, голосование о включении домов в программу реновации досрочно открылось вечером 14 мая.

В списке оказалось 4,5 тысячи домов (ранее заявлялось около восьми тысяч). Принять участие в голосовании могут только две категории — собственники жилья и те, кто арендует квартиру по договору социального найма.

По информации на 26 мая, не менее 33% москвичей, чьи дома столичные власти включили в программу реновации, уже высказали свою позицию по сносу пятиэтажек.

Причем «за» снос своих домов выступили 90% проголосовавших.

Читайте также В Госдуму пригласят 300 жителей хрущевок для обсуждения реновации

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, участие москвичей в голосовании по вопросам реновации является преждевременным шагом.

Максим Прошкин