Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил ввести курортный сбор для туристов, приезжающих в город Плес, где по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) находится резиденция премьер-министра России Дмитрия Медведева. О предложении ввести сбор в Плесе Коньков заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Речь идет о небольших отчислениях при заселении в гостиницы. По мнению губернатора, если туристы будут платить хотя бы по 40-50 рублей, «то при 100 тыс. туристов этих денег нам хватит на текущую поддержку инфраструктуры города». Коньков считает, что на примере «компактного» Плеса можно отработать систему курортного сбора и затем «взвесить все за и против».

«Город Плес с населением около 1 тысячи человек принимает в год порядка 100 тыс. туристов. Несмотря на это, за несколько лет город не прибавил в бюджетных отчислениях ничего, деньги только тратятся на поддержку туристической инфраструктуры. Я считаю, что введение курортного сбора смогло бы решить данную проблему», — сказал Коньков.

Плес — курортный город в Ивановской области, расположенный на берегу реки Волги. Именно там предположительно располагается резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева. О даче премьер-министра в Плесе ранее рассказал Фонд борьбы с коррупцией. Об усадьбе Миловка «Новая газета» писала еще в 2011 году.

По оценкам ФБК, площадь резиденции составляет 80 гектаров, территория огорожена шестиметровым забором. В частности, там расположены три вертолетные площадки, лыжный склон, башни спецсвязи, подземные сооружения, два гостевых дома, а также усадьба «Миловка» 1775 года.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в свою очередь, заявила, что найденный ФБК дом в Плесе не принадлежит главе правительства.

Она отметила, что те объекты, где Медведев «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

В начале мая премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу закона о проведении эксперимента по взиманию курортных сборов. Эксперимент планируется провести с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Затем курортные сборы либо отменят, либо введут сбор на постоянной основе. Законопроект предусматривает введение сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Предусматривается, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие введение курортного сбора.