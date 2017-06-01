В России прошла защита первой диссертации по новой научной специальности «теология», утвержденной Минобрнауки. Ее автором стал декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский, сообщает Интерфакс.

Тема диссертации Хондзинского — «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Защита проходила в общецерковной аспирантуре и докторантуре им. Кирилла и Мефодия и продолжалась около четырех часов. Как отмечает агентство, зал аспирантуры не смог вместить всех желающих.

Дискуссия оппонентов, среди которых было много представителей естественных наук, возникла вокруг вопроса, может ли личный опыт веры и жизни богослова быть использован при написании научной работы.

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Авторы диссертаций на тему теологии вряд ли будут заниматься плагиатом, считает сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

«Не думаю, что мы столкнемся с плагиатом в диссертациях по теологии. Во-первых, сейчас всюду зверствуют ученые секретари с антиплагиатом. Во-вторых, тут уж точно проще что-то написать о мистическом озарении ученого, чем копипастить», — заявил он «Новой газете».

«Я сторонник того, чтобы имплантировать в России нормальную светскую теологию из Мюнхена, Тюбингена и Регенсбурга. Привезти сюда десяток немецких профессоров из университетов, где теология развивалась как светская дисциплина в светском университете в течение многих столетий. Я знаком с рядом немецких теологов, это нормальные ученые в западноевропейском понимании, они никогда не станут ссылаться на личный мистический опыт теолога в качестве научно-методического обоснования своих результатов», — заключил Заякин.

Минобрнауки одобрило паспорт научной специальности «теология» в октябре 2015 года. Первый диссертационный совет по дисциплине создали на базе МГУ, РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кроме того, был создан экспертный совет ВАК по теологии. В него вошли более 50 светских ученых.

В мае 2014 года Минобрнауки утвердило федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «теология».