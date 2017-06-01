Желающие получить американскую визу во время заполнения анкеты должны будут указывать акаунты в соцсетях, зарегистрированные за последние пять лет, а также биографические сведения за последние 15. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался пример анкеты.

По информации агентства, Административно-бюджетное управление Белого дома 23 мая 2017 года одобрило новые пункты в анкете, заполняемой для получения визы.

Под биографическими сведениями, как пишет Reuters, понимаются: номера прошлых паспортов, места проживания, история поездок и информация о занимаемых должностях. Причем они не являются обязательными для заполнения, однако если оставить их пустыми, это может привести к затягиванию процесса выдачи визы.

В свою очередь, в Госдепартаменте США заявили, что новые пункты нужны, чтобы сотрудники посольства могли «подтвердить личность или провести более тщательную проверку ради национальной безопасности». Кроме того, ужесточение правил получения визы поможет в борьбе с терроризмом.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что государственный департамент США поручил американским посольствам и консульствам по всему миру разработать критерии для более тщательной проверки граждан перед выдачей виз.

В частности, у лиц, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России), будут проверять аккаунты в социальных сетях. Мера также касается тех лиц, которые бывали на территориях, захваченных ИГ.

Более тщательная проверка также обязывает сотрудника посольства или консульства задать запрашивающему визу гражданину ряд вопросов о его прошлом.

Напомним, поручение было разослано дипведомствам 17 марта для того, чтобы дополнить решение президента США Дональда Трампа об ужесточении процедуры въезда в страну.

Максим Прошкин