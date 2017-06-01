Владелец ЕСН Григорий Березкин, заявивший о намерении приобрести РБК, сказал, что не планирует менять состав редакции и объединять медиахолдинг с другими своими медиа-активами. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает Интерфакс.

«Пока никого менять в РБК не планируем, компания работает, на мой взгляд, неплохо. Минимум изменений — это лучшее, что может быть», — сказал Березкин.

По его словам, он не обсуждал покупку РБК ни с кем во власти. Березкин добавил, что надеется на скорое завершение покупки РБК. «Ничего принципиального (в сделке — ред.) не осталось», — добавил он.

Ранее, 17 мая Березкин заявил, что после завершения сделки по покупке РБК собирается создать на основе своих активов единый медиахолдинг. Березкину уже принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro.

Напомним, месяцем ранее соруководитель медиахолдинга РБК Игорь Тросников сообщил сотрудникам редакции, что нынешний владелец Михаил Прохоров ведет переговоры о продаже холдинга главе группы компаний «ЕСН» Григорию Березкину. Детали сделки пока остаются в тайне.

В прошлом году главред РБК Роман Баданин, руководитель газеты Максим Солюс и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская покинули медиахолдинг.

Андрей Дубровский