В комнате Мосгорсуда для ознакомления с материалами дела, действительно, вмонтированы два железных кольца для ограничения свободы действий содержащихся под стражей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, опубликованном в фэйсбуке.

«Установленные кольца предназначены (...) для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела», — пояснят Солопова.

В сообщении уточняется, что помещение оборудовано согласно требованиям нормативно-методических документов МВД РФ, в нем также установлена видеокамера.

«Прежде всего, следует отметить, что суждения автора о наличии в Мосгорсуде «орудий пыток» (речь идет о публикации «Медиазоны» — ред.) являются не соответствующими действительности и имеют провокационный характер», — настаивают в пресс-службе.

Кроме того, фотография, на которой запечатлен прикованный к кольцу человек, — постановка, а в Мосгорсуде нет помещения, изображенного на фото.

В пресс-службе также напоминают, что конвойные помещения, хотя и расположены в здании суда, но используются только полицейскими.

В сообщении уточняется, что все жалобы на действия сотрудников конвойной службы направляются в следственные органы.

«Между тем в Московский городской суд не поступали сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников конвойной службы нашли свое подтверждение», — отмечают в пресс-службе.

Ранее «Медиозона» опубликовала материал, в котором утверждалось, что железные кольца используются для пыток .

«К правозащитникам обратились несколько человек, которые рассказали, что конвоиры пристегивали их к кольцам и, обездвижив, избивали — или же оставляли в таком положении на целый день», — писала «Медиазона».

Отметим, что «Новая газета» также сообщала о случаях избиения в конвойных комнатах.

Максим Прошкин