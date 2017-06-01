В Мосгорсуде объяснили наличие железных колец в стене одного из помещений
В комнате Мосгорсуда для ознакомления с материалами дела, действительно, вмонтированы два железных кольца для ограничения свободы действий содержащихся под стражей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, опубликованном в фэйсбуке.
«Установленные кольца предназначены (...) для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела», — пояснят Солопова.
В сообщении уточняется, что помещение оборудовано согласно требованиям нормативно-методических документов МВД РФ, в нем также установлена видеокамера.
«Прежде всего, следует отметить, что суждения автора о наличии в Мосгорсуде «орудий пыток» (речь идет о публикации «Медиазоны» — ред.) являются не соответствующими действительности и имеют провокационный характер», — настаивают в пресс-службе.
Кроме того, фотография, на которой запечатлен прикованный к кольцу человек, — постановка, а в Мосгорсуде нет помещения, изображенного на фото.
ÐÐ¾ÑÐ³Ð¾ÑÑÑÐ´: ÑÐ¾ÑÐ¾ Ñ Ð¿ÑÐ¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½ÑÐ¼ Ðº ÑÑÐµÐ½Ðµ Ð°ÑÐµÑÑÐ°Ð½ÑÐ¾Ð¼ â Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ°, ÑÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð± Ð¾ÑÑÐ´Ð¸ÑÑ Ð¿ÑÑÐ¾Ðº â Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ https://t.co/EXsJ1V9MdP ÐÑ Ð´Ð° pic.twitter.com/bBTID5FDpb— ÐÐµÐ´Ð¸Ð°Ð·Ð¾Ð½Ð° (@mediazzzona) June 1, 2017
В пресс-службе также напоминают, что конвойные помещения, хотя и расположены в здании суда, но используются только полицейскими.
В сообщении уточняется, что все жалобы на действия сотрудников конвойной службы направляются в следственные органы.
«Между тем в Московский городской суд не поступали сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников конвойной службы нашли свое подтверждение», — отмечают в пресс-службе.
Ранее «Медиозона» опубликовала материал, в котором утверждалось, что железные кольца используются для пыток .
«К правозащитникам обратились несколько человек, которые рассказали, что конвоиры пристегивали их к кольцам и, обездвижив, избивали — или же оставляли в таком положении на целый день», — писала «Медиазона».
Отметим, что «Новая газета» также сообщала о случаях избиения в конвойных комнатах.
Максим Прошкин