Новые нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды послужат интересам россиян, заявили «Новой газете» в Минстрое, поскольку их расходы сокрятятся.

«Мы перевели расходы на электричество и воду для обслуживания общим имуществом в состав жилищной услуги, ограничили их нормативом, чтобы люди не переплачивали», — пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

По его словам, сейчас субъекты утверждают новые нормативы, а Минстрой контролирует, чтобы они «были адекватны реальному потреблению, расходы людей были сокращены, а необоснованные траты исключены».

«Предлагаемый подход очень простой. У собственников есть три варианта расчета. Первый предполагает начисление платы по минимальному нормативу ежемесячно, чтобы платеж был ровным и стабильным. Одновременно работают приборы учета, если они показывают меньшую плату, делается перерасчет. Это базовая схема», — пояснил замминистра.

Второй вариант предполагает, что собственники на общем собрании принимают решение о том, что ежемесячный платеж будет начисляться в зависимости от показаний общедомового прибора учета.

Третий вариант — начисление платежа по среднемесячному потреблению за последние полгода, который рассчитывается, исходя из показаний приборов учета. Также, как производится начисление по индивидуальным приборам учета в квартирах. Затем также делается перерасчет.

«Безусловно, при всех трех вариантов расчета, итоговый платеж, с учетом корректировки, будет сделан на основании показаний прибора учета», — отметил Чибис.

Законопроект прошел первое чтение, добавил замминистра. Предложенные депутатами поправки Минстрой полностью поддерживает, в ближайшие месяцы они будут приняты Госдумой, отметил Чибис.

«В семи регионах нормативы были сильно завышены. Мы держим их на особом контроле. До 1 июня у них был срок. Через несколько дней мы будем иметь информацию об утвержденных цифрах», — сообщил Чибис.

По его словам, утверждение нормативов является прерогативой «исключительно региональных властей», но в Минстрое, тем не менее, «добиваются того, что эти нормативы будут снижены».

«Буквально несколько дней назад я проводил по поручению министра видеоселектор со всеми регионами. Мы отдельно заслушали выступления тех коллег, которые отвечают за разработку новых нормативов. Они подтвердили, что нормативы там, где они были завышены, снижаются», — заключил Чибис.

Ранее руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР. РФ», эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура, комментируя нововведение, заявил, что в ряде регионов «нормативы были очень сильно завышены», а в других — «очень сильно занижены».

Напомним, с 1 июня в России начали действовать новые правила расчета ежемесячных квитанций на квартплату. Квитанции, рассчитанные по новым правилам, россияне начнут получать уже с 1 июля.