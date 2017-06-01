Адвокат политика Алексея Навального Вадим Кобзев рассказал «Новой газете», что может грозить оппозиционеру, если он не удалит фильм о премьер-министре Дмитрии Медведеве по решению суда.

«Его могут оштрафовать 2,5 тысячи рублей по статье 17.15 КоАп РФ(Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, — ред.), если он не исполнит решение суда. Но уголовная ответственность этой статьей не предусмотрена», — сказал Кобзев.

Но после того, как Навального снова привлекут к административной ответственности и оштрафуют, ФСИН может попросить суд установить ему дополнительную меру ответственности. Например, увеличить испытательный срок или изменить условное наказание на реальное, добавил адвокат.

Адвокат отметил, что о санкциях в отношении Навального можно будет говорить только после рассмотрения апелляции. Суд может назначить рассмотрение и через месяц, и через два. Правда, Кобзев тут же оговорился, что в случае Навального суд скорее всего сделает все «в оперативном порядке».

«Все что касается Навального, у них фантазия работает жутким образом», — заявил защитник.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» в беседе с «Новой газетой» отметил, что удаление фильма-расследования будет зависеть также от готовности YouTube выполнить требование суда.

«Суд может вынести решение, что информация в ролике является запрещенной и обязать Роскомнадзор обратится в YouTube с требованием удалить видео. И дальше идет развилка: согласится ли YouTube удалить ролик или нет. Непонятно и будутли удалять конкретную ссылку или материал», — пояснил Козлюк.

Ранее в среду Люблинский районный суд Москвы признал недостоверными несколько публикаций Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о миллиардере Алишере Усманове и обязал ответчиков удалить эту информацию.

Миллиардер подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако финансовых требований не заявлял. По решению суда, ответчики должны в течение 10 дней удалить данные с сайта, фейсбука и Youtube, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев.

Претензии миллиардера касались материалов о якобы даче взятки Дмитрию Медведеву в виде земельного участка с усадьбой в поселке Знаменском, взятке первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сокрытии налогов и введении цензуры в издательском доме «Коммерсант».