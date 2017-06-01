Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей обвиняемому в содействии терроризму курсанту Вадиму Осипову до 8 августа. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виталий Черкасов.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство военного следственного отдела Следственного комитета России по Краснознаменному гарнизону.

«Судья отказал следователю и прокурору в удовлетворении ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме», — добавил Черкасов.

По словам адвоката, следователь настаивал на продлении ареста по двум причинам. Во-первых, потому что Осипов желает избежать наказания, о чем свидетельствует выбранная линия защиты, в частности, отказ от дачи показаний (статья 51 Конституции России). Во-вторых, курсант может угрожать потерпевшим и свидетелем.

Отметим, что, по информации стороны защиты, в деле нет потерпевших.

Кроме того, следствие настаивает, что у Осипова «обнаружена способность психологического воздействия на своих оппонентов».

«На вопрос защиты, какими материалами, предоставленными в суд, подтверждаются такие способности Осипова, следователь ответил, что в представленных материалах таких сведений нет и что они пока засекречены», — сказал Черкасов.

Сторона защита пояснила, что просила суд отказать в ходатайстве и изменить меру пресечения на наблюдение командованием воинской части.

Ранее следствие предъявило обвинение в содействии террористической деятельности 18-летнему курсанту Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадиму Осипову (часть 1 статьи 205.1 УК РФ).

Осипов также написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором он попросил министра «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать жизнь».

Напомним, преподаватель академии нашел у курсанта нарисованный от руки план захвата казармы и книгу, включенную в список экстремистских материалов, и сообщил о нем ФСБ. Четверо однокурсников Осипова дали на него показания.

По версии следствия, курсант «стал устойчиво придерживаться экстремистских позиций и идеологии насилия» после того, как скачал себе на телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма».

В свою очередь, Осипов утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать.