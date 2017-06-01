США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Ограничительные меры, согласно сообщению Минфина США, коснутся трех российских компаний: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.

Под ограничения также попал и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.

В сообщении говорится, что ННК попала в санкционный список после того как компания подписала контракт на поставки нефти в Северную Корею и, как утверждает Минфин США, продала КНДР нефтепродуктов на $1 млн. «ННК могла быть вовлечена в схемы обхода санкций в отношении Северной Кореи», — утверждают в ведомстве.

Всего в список включили девять организаций и три физических лица. Под санкции попали в частности Корейская народная армия и Минобороны КНДР. Среди них организации и лица, связанные с угольной, металлургической, финансовой и энергетической сферами промышленности Северной Кореи.

Гражданам США запрещается вступать в деловые контакты с людьми и организациями, подпавшими под санкции. Кроме того, американские счета, включенных в список, будут заморожены.

В сообщении также говорится, что США увеличат давление на враждебный режим и продолжат вводить санкции против ответственных за финансирование и поддержку программ ядерного вооружения и баллистических ракет Северной Кореи.

В последнее время напряженность на корейском полуострове возросла. Белый дом заявил, что одной из заслуг первых 100 дней работы Трампа на посту президента стала работа по изоляции Северной Кореи с «передислокацией военных ресурсов». В интервью Reuters американский лидер не исключил серьезного военного конфликта с Северной Кореей. В свою очередь КНДР пригрозила ядерным ударом в случае «провокации» со стороны США.

При этом Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Андрей Дубровский