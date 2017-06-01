Телефонный номер, зарегистрированный на движение «За права человека», заблокировали. Об этом сообщается на сайте движения.

В сообщении говорится, что 31 мая мобильный телефонный номер компании МТС, на который с 2009 года в постоянном режиме принимаются сообщения о нарушениях прав заключенных, оказался заблокированным. При обращении руководителя «За права человека» Льва Пономарёва в офис мобильного оператора, ему устно сообщили, что номер заблокирован «по распоряжению СИЗО 6». Больше ничего выяснить не удалось.

В настоящее время Движение «За права человека» готовит претензию к МТС, чтобы получить письменное обоснование блокировки номера.

Александра Букварева