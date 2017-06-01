Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина, оказался жертвой стрельбы в Киеве. Об этом на странице в фейсбуке сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции “Киев-2”, Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама», — написал Шевченко.

Он отметил, что Окуева открыла ответный огонь и ранила киллера.

Подробности произошедшего Шевченко пообещал сообщить позднее.

Напомним, в ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал виновным Адама Осмаева в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. При этом суд отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в заключении (2 года и 9 месяцев), достаточным наказанием.