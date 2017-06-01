«Яндекс» принял решение закрыть офисы на Украине из-за введенных Киевом санкций. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя компании Очира Манджикова.

«Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам», — сказал он.

Манджиков добавил, что украинской команде «Яндекса» будет предложена работа в других офисах компании в разных странах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко свои указом запретил Mail.ru, «Яндекс», а также российские соцсети и телеканалы на территории страны.

Mail.ru уже объявил, что предложит украинским сотрудникам работу в российских офисах компании. При этом все филиалы Mail.ru на Украине будут закрыты.