МИД России «с недоумением и тревогой воспринял информацию о решение Минфина США ввести новые санкций. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, передает «Интерфакс».

«Мы говорили не раз, что санкционный инструментарий является в случаях его одностороннего применения нелегитимным, незаконным, с политической точки зрения деструктивным, не достигающим заявленных целей. Все это в полной мере относится и к нынешнему решению американской стороны», — сказал он.

По словам дипломата, это — отражение того, что в США присутствует «очевидный дефицит конструктивных идей» по поводу того, как выстраивать отношения с Россией.

«Мы будем исходить вот из этих выводов, в том числе при определении характера нашей реакции на новые деструктивные действия США», — добавил Рябков.

Ранее в четверг США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Новые ограничительные меры коснутся трех российских компаний: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.

Под ограничения также попал и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.

Гражданам США запрещается вступать в деловые контакты с людьми и организациями, подпавшими под санкции. Кроме того, американские счета, включенных в список, будут заморожены.