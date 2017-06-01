Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоун ответил на вопрос о своей службе охраны. Отрывки интервью опубликовал телеканал CBS.

В ходе беседы с российским лидером Стоун отметил, что зачастую в службу безопасности к первым лицам пытаются внедриться организаторы покушений.

«Я это знаю.У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — сказал Путин.

Режиссер отметил, что за три президентских срока Путин пережил пять покушений, что «не так много в сравнении с Кастро» (бывший глава Кубы пережил около 50-ти покушений — ред.).

Президент России согласился с утверждением Стоуна и подчеркнул, что разговаривал об этом с Фиделем Кастро.

«И он сказал мне: „Знаете, почему я еще жив?“. Я спросил его:„Почему?“. „Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью“. Но я делаю свою работу. А сотрудники служб безопасности делают свою, и пока у них это успешно получается», — заявил Владимир Путин.

Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня.