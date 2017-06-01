В Тверском суде закончилось рассмотрение административного дела в отношении Юрия Кулия по событиям 26 марта. Судья Виноградова вынесла обвинительное решение по статье «нарушение правил проведения митингов.» (ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ) и назначила Кулию штраф в размере 20 000 рублей.

При этом адвокат Алексей Липцер рассказал «Новой газете», что на прошлом заседании по этому административному делу судья удовлветворила ходатайство защиты о вызове сотрудников полиции, которые задерживали Кулия. Но по вызову они не явились, а повторно их вызывать судья уже не стала.

Видеозапись задержания Кулия, предоставленная защитой, согласно решению судьи «не отражает всей полноты происходивших событий», поэтому не может быть принята как допустимое доказательство. Правонарушение Кулия в решении описано так, что он принял участие в несогласованном мероприятии «повлекшем создание помех движению пешеходов и доступу граждан к объектам социальной инфраструктуры, движению транспортных средств».

Также адвокат сообщил, что рассмотрение апелляции на приговор Кулию состоится в Московском городском суде 19 июня в 14 часов. Прокуратура протест на приговор не подавала.

Напомним, актер Юрий Кулий стал первым осужденным по событиям 26 марта в Москве на акции «Он вам не Димон». Юрий Кулий взял особый порядок и был приговорен Тверским судом к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ).