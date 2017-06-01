На филиппинском курорте World Manila боевики устроили взрывы и открыли стрельбу. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, на место прибыли бойцы спецназа, полиция и также спасатели.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на филиппинский Красный Крест, в результате стрельбы пострадали не менее 25 человек. Многие люди получили серьезные ранения, так как прыгали со второго этажа гостиницы. Отмечается, что многие раненые могут до сих пор оставаться внутри гостиницы.

Ответственность за нападение в Маниле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Неделю назад на юге Филиппин активизировались террористические группы. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в провинции Минданао военное положение после столкновения армии с группировкой, которая обвинила себя верной террористам из ИГ.