Задержанные в Москве боевики запрещенного в России «Исламского государства» готовили серию терактов в Москве в преддверии Кубка конфедерации по футболу. Они планировали устроить атаку на станции метро «Теплый стан» с использованием бомбы и автоматов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, изначально подозреваемые, получившие инструкции по Telegram из Турции, хотели подорвать ресторан, в котором «едят свинину кафиры». Но, посоветовавшись, боевики решили устроить теракт на ближайшей к месту их проживания станции метро «Теплый стан». После основного взрыва террористы планировали атаковать пассажиров, используя гранаты и автоматы. Куратор членов ИГ эту идею одобрил.

Теракт решено было совершить в пятницу вечером. Предполагалось, что один из задержанных — гражданин Узбекистана Мухаммадюсуф Ашуров снимет атаку и ее последствия на камеру телефона. Запись планировали отправить в Турцию и выложить в интернет.

Исполнителям теракта организатор обещал передать через доверенных лиц новые документы, деньги и билеты в Турцию. При этом, как отмечает издание, никто из них не догадывался, что всем участникам нападения на самом деле отведена роль смертников.

В управлении ФСБ считают, что задержанных объединяла идея исламского фундаментализма. Боевики четко распределили между собой роли и обеспечили систему противодействия полиции, пишет «Коммерсант». Среди задержанных оказались граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, приехавшие в столицу из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. До задержания, все они работали в Москве грузчиками на предприятии, выпускавшем кока-колу.

Подозреваемых в подготовке теракта задержали в столичном районе Ново-Переделкино, где сторонники ИГ снимали квартиры. В одном из помещений правоохранители обнаружили материалы для изготовления взрывчатки. Самодельную осколочно-фугасную бомбу, начиненную поражающими элементами: саморезами и гайками боевики замаскировали под автомобильный огнетушитель. Привести ее в действие планировалось дистанционно — с помощью дверного радиозвонка.

Как уточняет издание, точно такую же бомбу, по данным экспертов ФСБ, использовали для теракта 3 апреля в санкт-петербургском метро.

Напомним, 25 мая ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». 26 мая Столичный Мещанский суд арестовал всех четырех подозреваемых в подготовке теракта.

Ранее, 3 апреля в метро Петербурга произошел теракт. Бомба взорвалась в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 человек (включая исполнителя теракта), еще около 50 человек пострадали.

Андрей Дубровский