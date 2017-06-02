Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил об уходе из экспертного совета при президенте США Дональде Трампе из-за решения Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату. Об этом Маск написал в твиттере.

«Выход из Парижского соглашения – это плохое решение для Америки и всего мира», – написал Маск.

Ранее Маск пообещал, что покинет экспертные советы, если Трамп решит вывести США из Парижского соглашения. Маск был одним из 18 бизнес-лидеров в деловом совете при американском президенте, а также советником в рабочей группе Трампа по увеличению числа рабочих мест в сфере производства.

Tesla Илона Маска – одна из компаний, обратившихся к президенту с просьбой не выходить из Парижского договора, который обязывает США сократить выбросы углекислого газа на 26-28% в течение десяти лет.

В свою очередь, Дональд Трамп объяснил свое решение о выходе США из Парижского соглашения невыгодными условиями соглашения для США. Соглашение разработали и приняли при предыдущем президенте США Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Оно предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.

Напомним, 3 сентября 2016 года США и Китай официально ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года.