Создатель ресурса Life Арам Габрелянов ушел с поста замгендиректора Национальной медиа группы (НМГ) Юрия Ковальчука. Об этом сообщает «Дождь».

В пресс-службе холдинга изданию рассказали, что Габрелянов ушел со своего поста после того, как газета «Известия» перешла под управление НМГ в 2016 году. Как отмечает «Дождь», тогда информации об уходе Габрелянова не было, а его имя числилось на сайте холдинга среди руководителей.

По словам собеседника издания, уход Габрелянова фактически свидетельствует о прекращении его сотрудничества с Ковальчуком. Источник утверждает, что у акционеров возникли разногласия по поводу развития активов. Габрелянов считал, что медиа нужно переводить в интернет, так как традиционный формат он назвал «мертвым».

Как уточняет издание, у Габрелянова забрали «Известия» и Life 78. Отмечается, что в ближайшее время к НМГ также перейдет радиостанция «Life #звук» («Русская служба новостей»). При этом у Габрелянова остались активы сайта и телеканала Life, из которых он также намерен он также намерен выйти, утверждает источник «Дождя».

Издание указывает на данные СПАРКа, согласно которым Габрелянов через структуры владеет 78,58% «Медиа контент», на которую оформлена лицензия Life. «Сургутэксу» партнеров Геннадия Тимченко принадлежит менее одного процента активов, еще 19,76% у Ирины Веселовой, которая входит в число аффилированных лиц банка «Россия» Ковальчука.

Напомним, 1 августа стало известно, что Арам Габрелянов перестанет издавать газету «Известия». Как тогда пояснил сам Габрелянов, «старый договор с «Известиями» истек, а новый подписан не будет».

В медиахолдинг NewsMedia Габрелянова также входят издания «Жизнь», «Твой день», телеканал Life и сайт BuzzFeed и Marker.ru.

В Национальную медиа группу Юрия Ковальчука Габрелянов вошел в 2011 году. Кроме «Известий» и «Life #звук» в структуре числятся РЕН-ТВ, Пятый канал, а также 25% акций Первого канала.