В Белом доме решили создать специальное подразделение, которое будет отвечать на запросы СМИ и следователей в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как уточняет издание, в спецгруппу войдут юристы, аналитики и пиарщики. Как отмечают собеседники WSJ, создание отделения необходимо из-за особого внимания к проблеме предполагаемого вмешательства в выборы США. В публикации не уточняется, когда именно подразделение начнет работу.

По данным издания, создание группы инициировали глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный стратег Стив Бэннон и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Reuters сообщал, что при Белом доме организуют специальный «оперативный штаб». Предполагается, что он будет реагировать на обвинения участников предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в связях с Россией.