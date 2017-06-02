Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки некоторых запрещенных продуктов из Турции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Отмена запрета на ввоз коснется турецких огурцов, свежих яблок, груш, винограда, земляники, клубники, замороженных частей тушек, а также субпродуктов домашних кур и индеек. Отметим, что в перечне запрещенных продуктов по-прежнему остаются томаты.

Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о частичной отмене санкций против Турции. Документ, в частности, снимает ограничения на наем турецких граждан и запрет на работу турецких строительных компаний на территории России.

Также указ расширяет список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Теперь российская виза не понадобится дипломатам и членам их семей, пилотам и членам экипажей самолетов, а также гражданам Турции, которые приезжают в Россию в краткосрочные командировки.

22 мая Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Таким образом, Москва и Анкара Турция договорились о снятии практически всех взаимных торговых ограничений за исключением запрета на ввоз турецких томатов.

Напомним, Россия ввела экономические санкции против Турции после того, как осенью 2015 года турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24. Однако после извинений турецкой стороны Москва и Анкара заявили о восстановлении торговых отношений.