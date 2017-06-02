Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин может вслед за медиахолдингом РБК купить российскую версию Forbes. Возможность сделки Березкин уже обсудил c владельцем издания Александром Федотовым, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на знакомых бизнесменов.

По словам собеседников издания, пока Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал конкретного предложения, потому как хочет сначала закрыть сделку по РБК и уже затем перейти к активным переговорам по Forbes.

Собеседники издания утверждают, что Березкин намерен обсуждать с Федотовым покупку и других его изданий.

Напомним, накануне Березкин в разговоре с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что сделка по покупке РБК почти завершена. «Ничего принципиального (в сделке — ред.) не осталось», — пояснил он. Березкину также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro.

Ранее, в начале апреля соруководитель медиахолдинга РБК Игорь Тросников сообщил сотрудникам редакции, что нынешний владелец Михаил Прохоров ведет переговоры о продаже холдинга главе группы компаний «ЕСН» Григорию Березкину. Детали сделки пока остаются в тайне.

В прошлом году главред РБК Роман Баданин, руководитель газеты Максим Солюс и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская покинули медиахолдинг.