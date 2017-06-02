В пятницу утром, 2 мая, правозащитная организация Amnesty International передала более 120 тысяч подписей, собранных во Франции под петицией, озаглавленной «Необходимо пролить свет на репрессии в отношении гомосексуалов в Чечне». Забрать подписи к активистам вышел первый секретарь посольства России в Париже Вадим Зенкин.

У российского посольства во Франции. Надпись гласит: «Стоп гомофобии в Чечне». Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Такие же акции прошли сегодня у российских посольств в нескольких крупных городах мира: Брюсселе, Монреале, Стокгольме, Киеве. В общей сложности, под петицией в разных странах собрано свыше 600 тысяч подписей, рассказала «Новой газете» координатор французской акции Жюли Эслуэн.

У российского посольства во Франции. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальуизен призвал «международное сообщество открыть двери для всех людей, вынужденных бежать из Чечни, чтобы спастись от гомофобских преследований».

У российского посольства во Франции. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

29 мая на пресс-конференции после встречи с российским президентом Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что они «договорились вместе отслеживать ситуацию с ЛГБТ в Чечне».

«Я напомнил господину президенту о том, что для Франции важнейшим является «уважение прав любых меньшинств (…) Я очень четко указал президенту Путину, чего ждет Франция по этому вопросу», — сказал Макрон.

К слову, в день визита Путина Франция приняла первого ЛГБТ-беженца из Чечни.

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Акция Amnesty, завершившаяся сегодня, не единственная в своем роде: 17 мая, в международный день борьбы с гомофобией Международная федерация за права человека (FIDH), АДЦ «Мемориал» и украинская организация «Центр гражданских свобод» начали кампанию #StopLGBTpersecution в «поддержку ЛГБТ Чечни и Донбасса».

Как сообщало радио RFI, кампанию поддержали певица и актриса Джейн Биркин, американо-французский писатель и режиссер Джонатан Литтелл (автор бестселлера «Благоволительницы» и документальной книги «Чечня. Год третий») и несколько евродепутатов, в том числе вице-президенты Европарламента Ульрике Лунацек и Сильви Гильом, а также Иан Дункан (вице-президент интергруппы Европарламента по правам ЛГБТ) и Пьер-Антонио Панцери (председатель подкомитета Европарламента по правам человека.

Организаторы призвали «всех, кто не приемлет дискриминационное насилие», присылать на специально созданную интернет-платформу «фотографии и слова поддержки, видеообращения и изображения в защиту людей, которым сейчас так трудно».