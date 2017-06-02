Министерство здравоохранения России предложило запретить показ курения в фильмах, которые финансируются из бюджета. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доработанную версию антитабачной концепции, разосланной в министерства.

Министерство не только предлагает лишить господдержки фильмы, в которых есть сцены курения, но и ввести ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий.

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», — сказал газете член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.

В свою очередь в министерстве связи и массовых коммуникаций предложения Минздрава назвали проявлением «медицинской цензуры». Замминистра ведомства Алексей Волин заявил, что Минсвязи подготовило отрицацельный отзыв на этот документ.

«К сожалению, вынуждены снова констатировать желание Минздрава ввести в стране медицинскую цензуру. С этим мы никогда не согласимся. И вообще, в самой медицине есть еще много чем заниматься. Поэтому пускай лучше занимаются медициной и лечением, а не лезут в телевидение», — сказал он.