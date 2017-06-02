Исполняющая обязанности директора музея «Исаакиевский собор» писательница Ирада Вовненко покинула свой пост, сообщает РИА Новости.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — сказала Вовненко. От дальнейших комментариев собеседница агентства отказалась.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. По данным изданию, этот пост займет мужчина.

Однако позже глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов в своем твиттере опроверг это сообщение, заявив, что Полтавченко не давал распоряжения искать нового директора музея сразу после назначения на этот пост писательницы Ирады Вовненко.

«Полтавченко не давал поручения искать нового и.о.директора Исаакиевского собора. Кадровой службе Смольного Г. Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает Комитет по культуре. В администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется. Прошу @fontanka_news считать это официальным опровержением распространённой вами информации и разместить его на сайте»,— написал Кибитов.

Ираду Вовненко назначили исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, она проработала в новой должности всего два дня. Ранее Вовненко занимала пост заместителя директора музея по связям с общественностью.

До нее пост директора музея с 2008 года занимал Николай Буров. О своем уходе с поста директора Исаакиевского собора Буров сообщил в конце апреля. Свою отставку он связывал в том числе с событиями вокруг Исаакия.