Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать», — заявила она в ходе Петербургского международного экономического форума.

Скоробогатова отметила, что все регуляторы пришли к мысли о необходимости создания национальной криптовалюты. По ее словам, ЦБ через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

Неделей ранее «Коммерсант» сообщил о планах ввести национальную криптовалюту. По данным издания, основные принципы функционирования криптовалюты в условиях российского рынка уже разработаны.

Напомним, после серии парижских терактов в ноябре 2015 года власти стран «большой семерки» рассмотрели вопрос введения более жестких правил для электронных валют. Позднее министры внутренних дел и юстиции стран ЕС предложили ужесточить наблюдения за всеми переводами денег, совершенными анонимно или с использованием криптовалюты.