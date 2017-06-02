Затраты операторов на реализацию антитеррористического «пакета Яровой» составят не более 120-130 млрд рублей, заявил телеканалу РБК министр России по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

По словам Абызова, такую сумму озвучило министерство связи и массовых коммуникаций России.

«Это уже в целом выглядит не столь экономически масштабно и ущербно как для сотовых операторов, так и для потребителей. Тем более если эти затраты будут распределены по времени», — считает министр.

Отметим, что в апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «пакет Яровой» в 4,5 трлн руб. Данные были размещены на портале regulation.gov.ru.

В свою очередь, в 2016 году «Почта России» оценила исполнение «закона Яровой» в полтриллиона рублей: 500 млрд руб. компании понадобится на закупку нового оборудования, и еще 100 млрд рублей ежегодно — на его обслуживание и зарплату персоналу.

Напомним, аналогичное заявление Никифоров делал летом 2016 года. Тогда он сказал, что «вполне вероятен» рост тарифов на 300%. Операторы связи также предсказывали рост цен на свои услуги в два-три раза. ​

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля.

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.