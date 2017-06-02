С активиста «Левого блока» из Ульяновска Данилы Алферьева сняли обвинения в экстремизме, рассказала «Новой газете» его адвокат Рушана Камалова. Следственный комитет прекратил дело по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК РФ) и призывам к экстремизму (280 УК РФ) спустя год.

На митинге 7 ноября 2014 года Алферов сделал пародию на речь представителя провластного «Евразийского союза молодежи» Андрея Коваленко, которую он скопировал слово в слово. Активист заменил только упоминание президента Владимира Путина на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и предложил изгонять «пятую колонну» не из «Эха Москвы», как было в оригинале, а из Госдумы.

Камалова рассказала, что добиться прекращения расследования удалось благодаря новым экспертизам по делу. Кроме этого, со временем в дело пришел новый следователь Сергей Бабаев.

«По делу были назначены новые экспертизы. В первых экспертизах, которые были сделаны год назад, содержались выводы о том, что в действиях Алферова присутствовали действия, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к социальной группе и власти, а также призыв к насильственным действиям. Спустя полгода поменялся следователь, были назначены новые экспертизы, которые уже дали другие выводы. По ним следствие решило, что в действиях Алферьева не содержится признаков каких-либо преступлений. Дело было прекращено», — сообщила адвокат.

По ее словам, «изначально ФСБ возбуждала уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса, сначала по 282 и позже — по 280, которые затем передавала в Следственный комитет для расследования. Позже СК объединил дела в одно».

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«Первое дело было возбуждено 30 мая 2016 года в Ульяновске. Алферьев об этом вообще ничего не знал: в это время он уже практически год жил и работал в Москве. Тем не менее, его даже объявили в розыск. 22 августа 2016 года в его московскую квартиру пришли с обыском. Алферьева задержали и доставили в Ульяновск. Следователь ходатайствовал в суде о помещении его под домашний арест, однако суд отклонил ходатайство, и следователь был вынужден избрать меру в виде подписку о невыезде», — добавила защитник.

Алферьев получил право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Он пока не решил, будет ли обращаться в суд.