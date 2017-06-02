Новая газета

Шувалов: Путин «заболел» цифровой экономикой

Политика

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Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание высоким технологиям и цифровой экономике. Об этом рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума, передает RNS.

По его словам, некоторые члены правительства и работники администрации президента накануне до двух часов ночи обсуждали с Путиным развитие технологий.

 «Мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. И без прекрас могу вам сказать, что президент полностью "заболел" этим и понимает, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — сказал Шувалов.

Ранее в пятницу стало известно, что Банк России начал работу над созданием национальной криптовалюты.

Теги:
путин

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