Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание высоким технологиям и цифровой экономике. Об этом рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума, передает RNS.

По его словам, некоторые члены правительства и работники администрации президента накануне до двух часов ночи обсуждали с Путиным развитие технологий.

«Мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. И без прекрас могу вам сказать, что президент полностью "заболел" этим и понимает, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — сказал Шувалов.

Ранее в пятницу стало известно, что Банк России начал работу над созданием национальной криптовалюты.