На окраине Ханты-Мансийска неизвестные устроили расправу над стаей собак на промплощадке предприятия, занимающегося добычей намывного песка, принадлежащего компании «МТА».

Волонтеры общественной организации «Ковчег» регулярно навещали животных в течение двух месяцев и занимались их пристройством, а в конце марта о них рассказал местный телеканал Югра. Видели эту программу, надо полагать, и дохгантеры.

«Наверное, им наши визиты туда не нравились – сказала «Новой» учредитель «Ковчега» Анна Кондратович – Мне этих людей не дано понять: они же знали, что щенят мы пристраиваем, пусть не так быстро, как хотелось бы – нескольких передали на передержку».

Всего было их 8, в конце мая оставалось четверо, и для них, говорит Анна, нашлось бы место – договоренности были уже. 29 мая на промплощадку приехали активистка «Ковчега» Кристина Давыденко и репортер-волонтер Мария Пшеничная. Собак, которые накануне вечером находились там, девушки не застали, но четко были видны следы волочения, и рядом с будкой стояли вилы, которых они раньше не видели.

На следующий день, рассказывает Анна, невдалеке от здания, где жила семья, были найдены два трупа взрослых собак. «Их зверски забили насмерть – на их телах множество следов от ударов. Тела щенков не обнаружены до сих пор».

По факту убийства животных следственное управление СКР возбудило уголовное дело, но Анна Кондратович не уверена, что дохгантеры понесут реальное наказание: в ХМАО им удавалось до сих пор его избегать.

Генеральный директор компании «МТА» — член партии «Единая Россия» Александр Макаров. Как сообщает агентство Ura.ru, принес ему скандальную известность инцидент с браконьерством: на барже теплохода «Югория», принадлежащего «МТА», в ходе обысков были найдены незаконно добытые шкуры двух медведей с головами, рога лосей, более 2 тонн мяса животных и рыбы различных пород.

Получить комментарий Макарова «Новой» не удалось: телефоны, указанные на сайте компании «МТА», не отвечают.