Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменении правил подсчета голосов тех жителей столицы, которые не приняли участие в голосовании за включение пятиэтажки в программу реновации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, голоса так называемых «молчунов» будут учитываться пропорционально проголосовавшим «за» или «против».

«В целях совершенствования выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы реновации жилищного фонда в горо­де Москве», — следует из текста документа.

Кроме того, с сегодняшнего дня на сайте мэрии москвичи могут увидеть интерактивную карту с результатами голосования по каждому дому, включенному в программу сноса. Данные будут обновляться ежедневно.

Накануне Собянин заявлял о том, что необходимо пересмотреть систему подсчета голосов по программе реновации. По словам мэра, подводить итоги по той схеме, которая действовала раньше, «рука не поднималась».

Напомним, согласно старым правилам, воздержавшиеся от голосования, считались бы проголосовавшими «за» включение пятиэтажки в программу реновации.

Голосование открылось вечером 14 мая. В списке оказалось 4,5 тысячи домов (ранее заявлялось около восьми тысяч). Принять участие в голосовании могут только две категории — собственники жилья и те, кто арендует квартиру по договору социального найма.

Максим Прошкин