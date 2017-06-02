Исполняющая обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко продолжает работу, информация о ее уходе не соответствует действительности. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь музея Мария Морозова.

«Ирада не уходит. Она сейчас работает», — заявила она.

Ранее в пятницу РИА Новости сообщило об увольнении Вовнеко. Агентство приводило ее слова: «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — якобы сказала Вовненко. Отмечалось, что от дальнейших комментариев она отказалась.

Кроме этого, «Фонтанка» сообщила, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру вместо Вовненко. Позже глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов опроверг это сообщение.

«Я не знаю», — сказала Морозова, отвечая на вопрос «Новой», как и почему появилась информация на РИА Новости об увольнении Вовненко.

Пресс-секретарь добавила, что Вовненко не планирует увольняться, а также, что у музея нет информации о назначении на ее место другого человека.

В свою очередь, сама Вовненко отказалась прояснить возникшую ситуацию.

«Добрый день. Я работаю и очень прошу меня не беспокоить», — заявила она. Повторно с исполняющей обязанности директора музея связаться не удалось.

Два дня назад, по словам Морозовой, сократили заместителя Вовненко Таисию Бартову-Грозовскую. Причину такого решения она не уточнила.

«Ее сократили с уходом прежнего директора. На ее место никого не назначали. Я не знаю [причину]», — сказала Морозова.

В беседе с «Новой газетой» Таисия Бартова-Грозовская подтвердила информацию о своем уходе.

Ираду Вовненко назначили исполняющей обязанности директора Исаакия 31 мая. Ранее она занимала пост заместителя директора музея по связям с общественностью.

С 2008 года директором музея был Николай Буров, он сообщил о своем уходе в конце апреля, сославшись на скандал вокруг Исаакия.