У Службы безопасности Украины нет подтверждения причастности российских спецслужб к покушению на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павла Данюкова.

«На данный момент таких данных у нас нет, в первую очередь, подтвержденных данных», — сказал он на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о возможной причастности российских спецслужб к покушению.

В то же время интернет-издание «Фонтанка» сообщило, что личность киллера, ранившего Осмаева, установлена. По данным издания, это 50-летний петербургский предприниматель чеченского происхождения Артур Денисултанов.

При нем был найден заграничный паспорт Украина на имя Александра Дакара 1958 года рождения, однако фотография совпадает с изображением другого человека, а именно – 50-летнего бизнесмена Денисултанова.

Бизнесмен неоднократно менял фамилии (Кринари, Курмакаев, Тищенко, Цебро). В 2009 году его задержала полиция Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни Умара Исраилова, обвинявшего Рамзана Кадырова в пытках. Причастность Денисултанова не была доказана, его отправили в Россию, где в 2011 году осудили за кражу.

Накануне стало известно, что Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина, был ранен в Киеве выстрелом в упор.

Покушение совершил человек, представившийся французским журналистом Алексом Вернером. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, подозреваемый последний раз прибыл из России в середине мая 2017 года, представился журналистом газеты Le Mond и договорился об интервью с Осмаевым. В ходе встречи с Осмаевым и его спутницей Аминой Окуевой он выстрелил в собеседника. Окуева ответным выстрелом ранила киллера из своего наградного пистолета.

Напомним, в феврале 2012 года Адам Осмаев был объявлен российскими властями в международный розыск по подозрению в подготовке терактов и задержан в Одессе. По версии российской стороны, он готовил покушение на Владимира Путина. Сам Осмаев свою вину отрицал.

В ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке покушения на российского президента. При этом суд отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в заключении (2 года и 9 месяцев), достаточным наказанием.

После освобождения Адам Осмаев возглавил батальон имени Джохара Дудаева в составе сил АТО на Украине.