Президент России Владимир Путин оценил отношения между Россией и США как худшие со времен холодной войны, передает РИА Новости.

По его словам, не смотря на то, что страны поддерживают диалог на таких международных площадках, как ООН или G20, фундамент, на котором держится сотрудничество, разрушен.

«Но чтобы добиться успеха, нужны серьезные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес», — сказал глава государства.

Он также призвал американский бизнес помочь восстановить отношения, поскольку ситуация, при которой сворачиваются контакты, не устраивает ни российских, ни американских бизнесменов.

Напомним, в середине мая глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности президента США Дональда Трампа к нормализации отношений между двумя странами.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия оставляет на усмотрение Трампа, в каких форматах могут развиваться двусторонние отношения.

Максим Прошкин