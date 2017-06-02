Следственный комитет России и Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького договорились о сотрудничестве в целях патриотического воспитания развития следователей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Вчера во МХАТе имени Горького Александр Бастрыкин провел встречу с (художественным руководителем МХАТа — ред.) Татьяной Дорониной, в рамках которой они обсудили значимость культурных мероприятий в нравственном воспитании и поддержании патриотического духа сотрудников Следственного комитета», — сказала Петренко.

По ее словам, работа следователя требует предельной концентрации и стрессоустойчивости, «предполагая не только высокие умственные и физические, но и прежде всего психоэмоциональные нагрузки».

«Очевидно, что непрерывный труд в таком темпе рано или поздно может негативно отразиться на эффективности их работы», — добавила представитель СК.

По ее словам, Доронина «выразила абсолютную солидарность с мнением Бастрыкина об исключительной значимости сотрудничества МХАТ и СК».

Ранее в мае сообщалось, что Следственный комитет выступил с предложением о создании движения «Юные следователи» в рамках патриотического воспитания детей.