Фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон», посвященный «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева занял первое место в рейтинге лучших отечественных фильмов «Кинопоиска», получив оценку 9.667 (или 19 485 голосов).

На втором и третьих местах разместились старые советские комедии — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Четвертое место досталось фильму «В бой идут одни старики».

Скрин с сайта «Кинопоиска»

При составлении рейтинга фильмов алгоритм учитывает только «проверенные оценки доверенных пользователей, все попытки недобросовестных пользователей «накрутить» рейтинг не учитываются алгоритмами автоматически», следует из пояснения на сайте «Кинопоиска».

31 мая Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова и обязал ФБК удалить или отредактировать фильм «Он вам не Димон». 1 июня его средний рейтинг вырос до 9,036.

По словам адвоката Вадима Кобзева, если политик Алексей Навальный не исполнит решение суда, его могут оштрафовать. А уже после этого ФСИН сможет попросить суд установить ему дополнительную меру ответственности. Например, увеличить испытательный срок или изменить условное наказание на реальное.