В программме «Вечерний Ургант» вечером 1 июня показали пародию на задержание в Москве 10-летнего мальчика, читавшего «Гамлета».

Актер Данила Козловский читает «Гамлета», его снимает Иван Ургант. Через минуту актера задерживают дети в форме полицейских.

«Ты что здесь делаешь?» — «Стихи читаю», — «Пройдем-ка с нами. Прокатимся».

После этого «полицейские» просят Урганта «не снимать», сажают Козловского на детский велосипед и увозят в «детский обезьянник».

26 мая в районе Арбата полиция задержала 10-летнего мальчика, читавшего стихи. Якобы он занимался попрошайничеством. Рядом находилась его мачеха.

Впоследствии на нее составили административный о неповиновении сотрудникам полиции (19.3 КоАП). В отношении отца мальчика полиция составила административный протокол о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (5.35 КоАП).

Кроме этого, позже родная мать мальчика написала заявление в полицию на его мачеху. Она сочла, что та вовлекала ребенка в попрошайничество и забирала у него заработанные деньги, оставляя ему только мелочь.

После этого сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников полиции, которые задержали десятилетнего мальчика.