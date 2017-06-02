Минкульт попросил Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности тех, кто «похитил субсидии», выделенные «Седьмой студии», сообщает телеканал «Дождь».

Копия письма министерства с подписью замминистра культуры Николая Малакова была опубликована в социальных сетях. В пресс-службе Минкульта телеканалу «Дождь» подтвердили подлинность письма.

По словам сотрудников пресс-службы, подобные обращения являются стандартными в тех случаях, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что его «смутила и очень огорчила ситуация» с расследованием дела, в рамках которого прошли обыски в «Гоголь-центре».

По мнению Мединского, следователям, при проведении проверок в рамках этого дело нужно принимать во внимание, что они работают с творческими людьми, которые, по словам министра, ранимы и чувствительны.

Министр назвал «спорным» творчество «Гоголь-центра» и проектов фестиваля «Платформа», но также отметил, что это дело «не касается творчества».

Отметим, что письмо было датировано 23 мая 2017 года. В этот день правоохранительные органы провели обыски в квартире основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебреникова, а также в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого он является.

В тот же день были задержаны бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. 27 мая Пресненский суд Москвы арестовал Масялеву до 19 июля, а Итина отправил под домашний арест.

Сообщалось, что Масляева признала вину и заявила, что готова сотрудничать со следствием. Защита подала апелляционную жалобу на ее арест.

Итина и Масляеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, они вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий — 1,2 млн рублей — сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Максим Прошкин