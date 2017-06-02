Из-за усиления мер безопасности в городах-участниках Кубка конфедераций под запрет могут попасть рентген и лучевая терапия для больных онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на члена совета директоров московской клиники ОАО «Медицина» Павла Ройтберга.

Ограничения на использование источников ионизирующего излучения в ходе соревнований кубка введены президентом России Владимиром Путиным 9 мая.

По мнению Павла Ройтберга, помимо сложностей с прохождением диагностики запрет может отразиться на людях с онкологическими заболеваниями и травмами.

«Это явно какая-то ошибка. Придет человек с переломом, нам нельзя просвечивать его рентгеном?» — возмутился он.

Представитель клиники выразил надежду, что формулировка в указе президента ошибочна и вопрос об использовании рентгена в медицинских учреждениях будет вскоре разрешен.

9 мая был опубликован указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Согласно документу, с 1 июня по 12 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге, где проходят соревнования кубка, необходимо «приостановить… деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения.

Кроме того, будут установлены запретные зоны, где нельзя будет продавать и пить алкоголь в стеклянной таре. В местах «массового скопления граждан» и «нахождения источников повышенной опасности» продажа алкоголя в розницу будет запрещена полностью.

В запретных зонах также ограничат полеты, а в ряде случаев плавание.